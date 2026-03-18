В результате атак ВС РФ по трем областям Украины ранены 13 человек

    В результате ударов ВС РФ по Харьковской, Херсонской и Сумским областям Украины в общей сложности 13 человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителей областных военных администраций.

    Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами и беспилотниками различных типов по Харькову и девяти населенным пунктам области. В результате пострадали восемь мирных жителей.

    В свою очередь, руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что вследствие атак ранения получили три человека.

    В свою очередь, в пресс-службе Национальной полиции Украины отметили, что во вторник российские войска обстреляли 26 населенных пунктов Сумской области из различных видов вооружения. В результате пострадали два человека.

    Российско-украинский конфликт Олег Синегубов Александр Прокудин
