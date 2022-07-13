В результате артобстрела ВС РФ сожжено еще 100 га зерновых полей в Украине

В результате артиллерийского огня российской армии и сил сепаратистов сожжены и уничтожены зерновые поля ряда сел Авдеевского района Донецкой области Украины.

В результате артиллерийского огня российской армии и сил сепаратистов сожжены и уничтожены зерновые поля ряда сел Авдеевского района Донецкой области Украины.

Сотрудник восточноевропейского офиса Report на Донбассе посетил сожженное артиллерийским огнем зерновое поле площадью 100 га в селе Умань Авдеевского района.

Виталий Арнаутов, владелец участка площадью 50 гектаров, рассказал, что поле загорелось в результате артиллерийского обстрела российской армии и сил сепаратистов, дислоцированных в трех километрах. Огонь потушить не удалось. Он добавил, что в области, помимо его участка, огнем были уничтожены зерновые поля еще нескольких фермеров, которые в этом году остались без урожая.