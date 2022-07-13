О нас

В результате артобстрела ВС РФ сожжено еще 100 га зерновых полей в Украине

В результате артобстрела ВС РФ сожжено еще 100 га зерновых полей в Украине В результате артиллерийского огня российской армии и сил сепаратистов сожжены и уничтожены зерновые поля ряда сел Авдеевского района Донецкой области Украины.
Другие страны
13 июля 2022 г. 00:12
В результате артобстрела ВС РФ сожжено еще 100 га зерновых полей в Украине

В результате артиллерийского огня российской армии и сил сепаратистов сожжены и уничтожены зерновые поля ряда сел Авдеевского района Донецкой области Украины.

Сотрудник восточноевропейского офиса Report на Донбассе посетил сожженное артиллерийским огнем зерновое поле площадью 100 га в селе Умань Авдеевского района.

Виталий Арнаутов, владелец участка площадью 50 гектаров, рассказал, что поле загорелось в результате артиллерийского обстрела российской армии и сил сепаратистов, дислоцированных в трех километрах. Огонь потушить не удалось. Он добавил, что в области, помимо его участка, огнем были уничтожены зерновые поля еще нескольких фермеров, которые в этом году остались без урожая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada daha 100 hektar taxıl zəmisi yandırılıb

Самое читаемое

Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20
В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
7 июля 2022 г. 06:54
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
9 июля 2022 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi