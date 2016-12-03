В результате землетрясения в Перу погиб один человек

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Национальный институт гражданской обороны Перу сообщил, что жертвой землетрясения, произошедшего в пятницу, стал один человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

«Власти округа Окувири подтвердили, что погиб несовершеннолетний и 17 человек получили ранения, сейчас они получают медпомощь»,— говорится в сообщении.

По предварительным данным, в округе Окувири нанесен ущерб 130 строениям. Магнитуда землетрясения составила 5,5, эпицентр находился в 58 километрах от города Лампа.