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    ​В результате захвата базы в Мали погибли 17 солдат, 35 пострадали

    Ответственность за захват военной базы взяли на себя представители этнической группы фульбе

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Не меньше 17 военнослужащих погибли и 35 получили ранения в результате захвата базы правительственной армии в центральной части Мали. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ответственность за захват военной базы взяли на себя представители этнической группы фульбе.

    В малийском городе Нампала, расположенном в центральной части страны, вооруженные боевики вчера утром атаковали и захватили базу правительственной армии.

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