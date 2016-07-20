​В результате захвата базы в Мали погибли 17 солдат, 35 пострадали

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Не меньше 17 военнослужащих погибли и 35 получили ранения в результате захвата базы правительственной армии в центральной части Мали. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ответственность за захват военной базы взяли на себя представители этнической группы фульбе.

В малийском городе Нампала, расположенном в центральной части страны, вооруженные боевики вчера утром атаковали и захватили базу правительственной армии.