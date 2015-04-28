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    В результате взрывов в Багдаде погибли 20 человек

    В столице Ирака произошли три взрыва

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Багдаде произошли три взрыва, в результате которых погибли 20 человек, передает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Associated Press.

    Самый мощный теракт произошел на торговой улице в квартале Мансур на западе города. В результате взрыва загорелись около 20 автомобилей, погибли десять человек.

    Три человека погибли после взрыва другой машины в районе Амиль. Еще один взрыв произошел в Байя рядом с офисом агентства недвижимости - погибли семь человек.

    В результате взрывов получили ранения десятки жителей Багдада, отмечает Report.

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