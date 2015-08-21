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    ​В результате взрыва в школе в Нью-Йорке пострадали три человека

    Взрыв произошел на шестом этаже школы имени Джона Кеннеди в Бронксе

    Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва в одной из школ Нью-Йорка трое рабочих получили ранения и были госпитализированы.

    Как передает Report со ссылкой на NBC New York, по словам представителя местной пожарной службы, взрыв произошел на шестом этаже школы имени Джона Кеннеди в Бронксе, где в момент взрыва велись строительные работы.

    В данный момент устанавливаются масштабы повреждений, полученных зданием школы. Предположительно причиной взрыва послужила утечка бытового газа. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб и пожарные бригады.

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