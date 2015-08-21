​В результате взрыва в школе в Нью-Йорке пострадали три человека

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва в одной из школ Нью-Йорка трое рабочих получили ранения и были госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на NBC New York, по словам представителя местной пожарной службы, взрыв произошел на шестом этаже школы имени Джона Кеннеди в Бронксе, где в момент взрыва велись строительные работы.

В данный момент устанавливаются масштабы повреждений, полученных зданием школы. Предположительно причиной взрыва послужила утечка бытового газа. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб и пожарные бригады.