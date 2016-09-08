В результате взрыва в пакистанском Пешаваре ранены семеро патрульных

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Как минимум семь полицейских и один прохожий пострадали в результате взрыва придорожной бомбы в пакистанской провинции Пешавар сегодня утром, сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Взрыв произошел, когда автомобиль с полицейскими патрулировал окрестности деревни Дарманги, в результате чего пострадали семь полицейских.

Пострадавшие уже отправлены в местные больницы. Сообщается, что один из полицейских находится в критическом состоянии.

Местные власти связывают взрыв с активностью членов ИГИЛ на территории страны.

Фото: Dunyanews