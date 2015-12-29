​В результате взрыва в Пакистане погибли 22 человека, около 50 ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в Пакистане вблизи правительственного здания достигло 22 человек, 47 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Pakistan, об этом заявил заместитель комиссара полиции Имран Хан.

Спасательные службы уже прибыли на место взрыва, пострадавшие вывезены в местный госпиталь. Среди пострадавших есть женщины и дети. Взрыв произошел среди большого скопления народа, поэтому власти опасаются роста погибших.

***14:10

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В результате взрыва, прогремевшего в округе Мардан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, погибли не менее 12 человек, сообщает Report со ссылкой на Daily Pakistan.

Подрыв совершил террорист-смертник на мотоцикле.

Взрыв произошел у здания местного правительства, не менее 30 человек при этом получили ранения.