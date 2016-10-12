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    В результате взрыва в Нигерии погибли восемь человек

    Начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в такси, следовавшее в составе конвоя

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в административном центре нигерийского штата Борно городе Майдугури, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Как сообщает местная полиции, взрыв произошел после того, как начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в такси, следовавшее в составе конвоя. Число пострадавших варьируется от 10 до 20 человек.

    Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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