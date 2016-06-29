​В результате взрыва в канадском городе Миссиссога погиб человек

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще девять ранены в результате взрыва в канадском городе Миссиссога на берегу озера Онтарио. Как передает Report, об этом сообшает телеканал CBC.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем. Как передает канал CBC, в результате взрыва были разрушены четыре дома.

По данным телеканала, в результате взрыва полностью уничтожен один дом, еще 24 повреждены. Полиция эвакуировала район, более 100 человек были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщают медики, пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. Никто из пострадавших не госпитализирован.