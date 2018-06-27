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    В результате взрыва в госпитале Техаса погиб человек, есть раненые - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В техасском городе Гейтсвилл в госпитале произошёл взрыв, в результате которого один человек погиб и 12 получили ранения, сообщает канал Fox 45, передает Report. По некоторым данным, произошёл взрыв генератора. Из здания больницы эвакуировали 12 пациентов, их разместили в других медицинских учреждениях.

    ***01:15

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В техасском городе Гейтсвилл произошёл взрыв в госпитале. Как передает Report, информацию об этом подтвердили в полиции, сообщают местные СМИ. Взрыв мог произойти в котельной части госпиталя, которую расширяют. 

    По некоторым данным, могло произойти обрушение здания, под завалами могут находиться люди.

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