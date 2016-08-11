В результате взрыва на западе Афганистана 5 человек погибли, 12 ранены

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Пять человек погибли и 12 пострадали при взрыве на рынке в провинции Герат на западе Афганистана.

Как передает Report, об этом агентству Sputnik сообщил пресс-атташе главы провинции Джилани Фархад.

На главном рынке в уезде Шинданд взорвался трехколесный мотоцикл. По словам Джилани Фархада, среди погибших двое военных. Среди раненых есть женщины и дети.

Он добавил, что рядом с местом происшествия находится мечеть, она сильно пострадала.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.