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    В результате взрыва на западе Афганистана 5 человек погибли, 12 ранены

    На главном рынке в уезде Шинданд взорвался трехколесный мотоцикл

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Пять человек погибли и 12 пострадали при взрыве на рынке в провинции Герат на западе Афганистана.

    Как передает Report, об этом агентству Sputnik сообщил пресс-атташе главы провинции Джилани Фархад.

    На главном рынке в уезде Шинданд взорвался трехколесный мотоцикл. По словам Джилани Фархада, среди погибших двое военных. Среди раненых есть женщины и дети.

    Он добавил, что рядом с местом происшествия находится мечеть, она сильно пострадала.

    Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок. 

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