В результате взрыва к югу от Багдада погибли 40 человек

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел к юго-востоку от столицы Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, в результате взрыва 40 человек погибли, еще 56 ранены.

Как сообщила ранее местная полиция, террорист-смертник проник в толпу военнослужащих, стоявших в очереди за зарплатой на военной базе 42 бригады иракской армии, и привел в действие взрывное устройство.

По сообщению миссии ООН в Ираке, в ноябре жертвами терактов, боевых действий и других актов насилия в этой стране стали 1232 человека, ранения получили 2434 человека.