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    В результате взрыва бытового газа на юге Египта сгорели 40 домов

    Пожарные в течение нескольких часов боролись с огнем.

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сорок домов сгорели в результате взрыва бытового газа в одной из деревень под Асьютом на юге Египта. Пострадали 17 человек, жертв нет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило информационное издание "Аль-Баляд аль-Яум".

    По данным службы безопасности района, в одном из жилых строений произошел взрыв неисправного баллона с газом. Вспыхнул пожар, повлекший цепную реакцию и взрыв еще трех газовых баллонов. Огонь быстро начал распространяться по примыкающим друг к другу постройкам.

    Пожарные в течение нескольких часов боролись с огнем.

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