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    В результате возгорания самолета в аэропорту Лас-Вегаса пострадали 14 человек -ВИДЕО

    Пассажирский самолет Boeing 777 с 159 пассажирами и 13 членами экипажа загорелся перед взлетом

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 14 человек пострадали  в результате возгорания пассажирского самолета British Airways в аэропорту американского Лас-Вегаса, сообщает Report со ссылкой на CNN. 

    Boeing 777 с 159 пассажирами и 13 членами экипажа загорелся перед взлетом, все находившиеся на борту были эвакуированы. Самолет направлялся в Лондон.

    Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Часть аэропорта закрыта, что может вызвать задержки рейсов. Причина возгорания выясняется.

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