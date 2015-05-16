​В результате вооруженного конфликта в Йемене погибли более 1,7 тыс. человек

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В результате конфликта в Йемене более 1,7 тыс. человек погибли и свыше 7 тыс. получили ранения.

Как передает Report, такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"По состоянию на 11 мая, более 1,7 тыс. человек были убиты и около 7075 ранены вследствие конфликта в Йемене. Свыше 300 тыс. с марта стали перемещенными лицами и около 8,6 млн. нуждаются в помощи служб здравоохранения", - говорится в сообщении регионального офиса ВОЗ, расположенного в столице Иордании, Аммане.