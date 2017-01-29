 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате военной операции США в Йемене погибли 16 мирных жителей

    Также сообщается о ликвидации 41 предполагаемых боевиков Аль-Каиды

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Число погибших мирных жителей в результате спецоперации США против террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене возросло до 16.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника.

    Ранее сообщалось, что в результате операции, проводившейся при участии беспилотников и вертолетов в провинции Эль-Бейда, погибли десять человек — семь женщин и три ребенка. Также сообщалось о ликвидации 30 предполагаемых боевиков "Аль-Каиды".

    По последним данным, число уничтоженных боевиков достигло 41. Сообщается, что среди мирных жителей погибли восемь женщин и восемь детей.

    Как отмечает агентство, это была первая широкомасштабная операция США в Йемене после вступления президента США Дональда Трампа в должность 20 января.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi