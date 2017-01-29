В результате военной операции США в Йемене погибли 16 мирных жителей

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Число погибших мирных жителей в результате спецоперации США против террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене возросло до 16.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника.

Ранее сообщалось, что в результате операции, проводившейся при участии беспилотников и вертолетов в провинции Эль-Бейда, погибли десять человек — семь женщин и три ребенка. Также сообщалось о ликвидации 30 предполагаемых боевиков "Аль-Каиды".

По последним данным, число уничтоженных боевиков достигло 41. Сообщается, что среди мирных жителей погибли восемь женщин и восемь детей.

Как отмечает агентство, это была первая широкомасштабная операция США в Йемене после вступления президента США Дональда Трампа в должность 20 января.