В результате удара коалиции в Сирии погибло 24 мирных жителя

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Сирии в результате очередного налёта ВВС сил возглавляемой США коалиции погибло по меньшей мере 24 мирных жителя.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство SANA.

Согласно его данным, авиаудары были нанесены по группе перемещённых лиц вблизи населённого пункта Захрет-эль-Аллюни, который расположен к востоку от города Дейр-эз-Зор.

Также сообщается о множестве раненых. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.