 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате тюремного бунта в Бразилии погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНО

    Беспорядки начались после того, как неизвестные перебросили оружие через тюремную стену

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В крупнейшей тюрьме бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти произошел бунт, в результате которого, по последним данным, погибли 10 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на информацию властей страны.

    К настоящему моменту правоохранителям удалось оцепить весь периметр тюремного комплекса, входы и выходы заблокированы. Как отмечается, беспорядки начались после того, как неизвестные перебросили оружие через тюремную стену.

    ***04:43

    По крайней мере пять человек погибли в результате бунта в тюрьме штата Риу-Гранди-ду-Норти.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

    Беспорядки начались в тюрьме «Алькасус» и продолжаются в настоящий момент. Отмечается, что в ней содержатся около 1,2 тыс. заключенных, что в два раза превышает ее вместимость.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi