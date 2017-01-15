В результате тюремного бунта в Бразилии погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В крупнейшей тюрьме бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти произошел бунт, в результате которого, по последним данным, погибли 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на информацию властей страны.

К настоящему моменту правоохранителям удалось оцепить весь периметр тюремного комплекса, входы и выходы заблокированы. Как отмечается, беспорядки начались после того, как неизвестные перебросили оружие через тюремную стену.

***04:43

По крайней мере пять человек погибли в результате бунта в тюрьме штата Риу-Гранди-ду-Норти.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Беспорядки начались в тюрьме «Алькасус» и продолжаются в настоящий момент. Отмечается, что в ней содержатся около 1,2 тыс. заключенных, что в два раза превышает ее вместимость.