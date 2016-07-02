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    В результате теракта на востоке Афганистана два человека погибли, 17 ранены

    Смертник подорвал себя рядом с домом в провинции Нангархар на востоке Афганистана

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, 17 получили ранения после того, как смертник подорвал себя рядом с домом в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти.

    Как сообщил представитель губернатора провинции Аттаулла Хогиани, теракт произошел в субботу утром в городе Джалалабад рядом с домом одного из местных активистов Хаятуллы, выступающего против повстанцев и боевиков, в частности из террористической группировки "Исламское государство".

    Сам Хаятулла не пострадал, погибшие были гражданскими, отмечают местные власти.

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