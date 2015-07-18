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    В результате тайфуна в Японии погибли четыре человека

    Из-за проливных дождей на 15 железнодорожных линиях остановлены поезда

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, 56 получили травмы во время пронесшегося над западной частью Японии, включая Осаку, тайфуна, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Пострадавшие выявлены в 18 префектурах. С 17 июля там выпало максимально до 300 миллиметров осадков.

    Как передало агентство Киодо, в субботу на 15 железнодорожных линиях в Осаке и других населенных пунктах были остановлены поезда из-за проливных дождей, что затронуло около 500 тысяч пассажиров.

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