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    В результате стрельбы в университете в США один человек погиб, трое ранены

    Полиция выясняет мотивы нападения

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в университете города Флагстафф в американском штате Аризона, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. 

    "Стрелявший задержан. Ситуация стабилизировалась. Территория университета разблокирована", - сообщается в "Твиттере" университета.

    Представители учебного заведения говорят, что стрельба началась в районе парковки возле одного из университетских общежитий.

    Полиция выясняет мотивы нападения. Пока нет информации о том, был ли погибший студентом университета.

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