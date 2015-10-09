В результате стрельбы в университете в США один человек погиб, трое ранены

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в университете города Флагстафф в американском штате Аризона, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Стрелявший задержан. Ситуация стабилизировалась. Территория университета разблокирована", - сообщается в "Твиттере" университета.

Представители учебного заведения говорят, что стрельба началась в районе парковки возле одного из университетских общежитий.

Полиция выясняет мотивы нападения. Пока нет информации о том, был ли погибший студентом университета.