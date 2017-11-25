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    В результате стрельбы в США один подросток погиб и пятеро получили ранения

    Происшествие произошло в результате столкновения подростков с группой неизвестных

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В американском Кливленде произошла стрельба, в результате которой погиб один подросток и ещё пятеро получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC.

    Отмечается, что им от 12 до 16 лет. Предполагается, что происшествие произошло в результате столкновения подростков с группой неизвестных.

    Начальник полиции Кэльвин Уильямс уже выразил соболезнования семье умершего ребёнка и призвал общественность помочь в расследовании инцидента.

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