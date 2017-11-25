В результате стрельбы в США один подросток погиб и пятеро получили ранения

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В американском Кливленде произошла стрельба, в результате которой погиб один подросток и ещё пятеро получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает ABC.

Отмечается, что им от 12 до 16 лет. Предполагается, что происшествие произошло в результате столкновения подростков с группой неизвестных.

Начальник полиции Кэльвин Уильямс уже выразил соболезнования семье умершего ребёнка и призвал общественность помочь в расследовании инцидента.