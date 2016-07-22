В результате столкновений в Мали погибли около 20 человек

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Около 20 человек погибли, 40 пострадали в ходе столкновений между проправительственными силами и повстанцами-туарегами в городе Кидал на севере Мали.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, столкновения продолжаются в течение по меньшей мере двух дней.

"Повсюду раненые люди. Раненых сорок, четверо с тяжелыми ранениями. Одного их них ранили в горло, другого в спину, еще одного в брюшную полость", - цитирует агентство Рейтерс одного из местных медицинских сотрудников.

Сообщалось, что в городе была слышна стрельба из тяжелого и стрелкового оружия. Ранее из-за ухудшающейся ситуации власти продлили чрезвычайное положение в стране на 10 дней.