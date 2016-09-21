В результате столкновений в Конго погибли 37 человек

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 37 человек погибли в результате столкновений силы полиции и демонстрантов в Конго.

Как передает Report, об этом сообщаетReuters, со ссылкой на международная правозащитная Human Rights Watch.

По данным организации, 20 человек погибли накануне и еще 17 в ночь на 20 сентября. Между тем, представители полиции Конго сообщают о 17 погибших, включая 3 полицейских.

Столкновения начались после того, как полиция открыла огонь по участникам акции протеста против президента страны.