​В результате столкновений между хуситами в центре Йемена погибло 8 человек

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Жертвами вооруженных столкновений, произошедших в центральной йеменской провинции Дамар из-за разногласий между сторонниками движения "Ансар Алла" (хуситами), стали восемь человек, еще 11 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в Дамаре местные хуситы повздорили с единомышленниками, пришедшими из северной провинции Саада. Конфликт в стане повстанцев мог произойти на фоне продвижения в провинции Дамар правительственных сил.

Как ранее сообщали СМИ, сторонники президента Абд Раббу Мансура Хади захватили район Атма и уже вытесняют хуситов из провинции Дамар. Войска установили контроль почти над всеми провинциями юга страны и сейчас находятся в 100 км от столицы Йемена Саны, остающейся под контролем мятежников.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - войска изгнанного ими президента Хади.