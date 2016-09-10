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    В результате ракетного обстрела в сирийском Алеппо погибли семь человек

    24 получили ранения

    Баку. 10 Сентября. REPORT.AZ/ Боевики в пятницу обстреляли квартал в северной части сирийского города Алеппо, семь человек, в том числе несколько детей, погибли, 24 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANAсо ссылкой на источник в полиции города.

    Собеседник агентства уточнил, что боевики выпустили более 15 ракет, которые приземлились в районе Салах эд-Дин на севере города. Обстрел также нанес материальный ущерб, добавил источник.

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