В результате пожаров на востоке России и севере Китая погибли 23 человека

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Масштабные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке России оставили без жилья и имущества несколько тысяч семей, получивших травмы и ожоги уже около тысячи, погибших по меньшей мере 23 человека, среди них есть дети, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Огонь перекинулся в китайскую провинцию Внутренняя Монголия. По данным китайских СМИ, огонь охватил 30 жилых домов, ущерб понесли около ста семей.

Степные и лесные пожары на востоке России усилились с воскресенья, количество охваченных огнем сел приближается к 100, задеты населенные пункты сразу нескольких регионов: Хакасии, Бурятии, Забайкалья в Сибири, Приамурья на Дальнем Востоке. В зоне риска соседние юг Красноярского края и Якутии, Еврейская АО, Хабаровский край и Приморье, в целом же повышенная пожароопасность отмечается по всей стране.