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    Число погибших во время пожара в храме в Индии превысило 100 - ОБНОВЛЕНО

    Причиной возгорания стали взрывы фейерверков, используемых во время ритуальных празднеств

    Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате пожара в храме в штате Керала на юго-западе Индии возросло до 102.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье газета Hindu.

    ***09:15

    В воскресенье ночью в храме города Коллам (Индия) случился пожар, который унес жизни 83 человек, еще 350 человек пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

    Причиной возгорания, по предварительным данным, стали взрывы фейерверков, используемых во время ритуальных празднеств. По данным СМИ, храм полностью разрушен.

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