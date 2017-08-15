В результате падения дерева на Мадейре погибли 12 человек

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Число жертв падения дерева на португальском острове Мадейра выросло до 12, ранения, по последним данным, получили 50 человек.

Как передает Report, об этом сообщает газета Jornal de Noticias.

Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал – административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.

По данным издания, дерево рухнуло на пункт продажи свечей. Среди погибших есть дети. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Ожидается, что власти объявят в регионе трехдневный траур.