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    В результате обвала горных пород в Китае один человек погиб, 37 пропали без вести

    В результате обвала разрушенными оказались 34 дома, в зоне бедствия находится 81 человек

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб, двое получили ранения, еще 37 пропали без вести в результате схода горных пород в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Обвал произошел в одной из деревень в уезде Наюн округа Бицзе провинции Гуйчжоу.

    В результате обвала разрушенными оказались 34 дома, в зоне бедствия находится 81 человек.

    Прямой экономический ущерб оценивается в 5,1 млн юаней (около 765 тыс. долларов США). 

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