​В результате обстрела в Мариуполе погибли 30 человек

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате обстрела в Мариуполе достигло 30 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной государственной администрации по ссылкой на данные департамент здравоохранения.

"В результате обстрела жилых кварталов Мариуполя в субботу утром со стороны территории, временно оккупированной так называемой ДНР, на месте погибли 23 человека, в том числе один ребенок. Еще 93 человека пострадали, в том числе 8 детей. 75 раненых в состоянии различной тяжести сейчас находятся в больницах города. В больнице скончались еще семь человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество погибших достигло 30 человек, из них 2 детей - девочка 15 лет и мальчик ориентировочно 5 лет.

Напомним, сегодня, 24 января, боевики обстреляли из систем залпового огня жилые районы на востоке Мариуполя.