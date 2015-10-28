В результате обрушения шахты в Индонезии под завалами могут находится 12 человек

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Нелегальная золотодобывающая шахта обрушилась на индонезийском острове Ява, под завалами могут находиться по меньшей мере 12 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава местного отделения полиции Уджвал Прана Сигит.

По словам представителя полиции, инцидент произошел в ночь на среду в провинции Западная Ява. Он также добавил, что люди могут находиться на глубине от 10 до 30 м.

Местная администрация закрыла данную шахту месяц назад, однако шахтеры нелегально продолжили на ней работу. На месте происшествия работают спасатели.