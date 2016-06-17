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    В результате новой стрельбы в Орландо погибли двое подростков

    Тела двух подростков были обнаружены на лужайке рядом с домом

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В американском Орландо в результате нового инцидента со стрельбой погибли два человека, сообщает Report со ссылкой на ABC News.

    По предварительным данным, тела двух подростков 16 и 18 лет были обнаружены на лужайке рядом с домом.

    Очевидцы происшествия сообщили, что видели автомобиль темного цвета, который покидал место происшествия.

    12 июня в городе Орландо во Флориде вооруженный автоматом и пистолетом мужчина расстрелял в гей-клубе Pulse 49 человек, еще более 50 получили ранения. Подозреваемый предварительно опознан как 29-летний гражданин США Омар Матин.

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