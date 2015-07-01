 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В результате нападения боевиков на 5 пунктов в Египте погибли 20 солдат

    В перестрелке убито 22 боевика

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В результате одновременного нападения боевиков на 5 пунктов на Синайском полуострове в Египте погибли 20 солдат.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Анадолу.

    Отмечается, что одновременно 70 боевиков напали на контролируемые 5 пунктов. В перестрелке было убито 22 боевика.

    Согласно неподтвержденной информации, несколько военнослужащих взяты в заложники.

    В информации говорится, что из-за продолжения перестрелок количество убитых может возрасти.

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за происшедшее. Провинция Северный Синай известна как одна из самых напряженных очагов Египта. Отмечается о связи находящихся там боевиков с ИГИЛ.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi