​В результате нападения боевиков на 5 пунктов в Египте погибли 20 солдат

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В результате одновременного нападения боевиков на 5 пунктов на Синайском полуострове в Египте погибли 20 солдат.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Анадолу.

Отмечается, что одновременно 70 боевиков напали на контролируемые 5 пунктов. В перестрелке было убито 22 боевика.

Согласно неподтвержденной информации, несколько военнослужащих взяты в заложники.

В информации говорится, что из-за продолжения перестрелок количество убитых может возрасти.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за происшедшее. Провинция Северный Синай известна как одна из самых напряженных очагов Египта. Отмечается о связи находящихся там боевиков с ИГИЛ.