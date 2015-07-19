В результате нападения боевиков "Аль-Каиды" в Алжире погибли девять военнослужащих

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/Боевики террористической организации "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКСИМ) совершили нападение на военнослужащих алжирской армии. Как сообщило в воскресенье военное командование Алжира, в результате атаки погибли девять человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, нападение было совершено в префектуре Айн-Дефла в 140 км к юго-западу от столицы страны. Преступникам удалось скрыться. АКСИМ уже взяла на себя ответственность за случившееся.

С проблемой терроризма Алжир столкнулся, когда в 1992 году начался вооруженный конфликт между властями и исламистскими группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии исламского толка. В ответ радикалы развязали террористическую войну, жертвами которой за время противостояния стали свыше 200 тыс человек.

Благодаря политике гражданского согласия, проводимой президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, уровень насилия в последние годы удалось снизить. Одобренная на референдуме в сентябре 2005 года Хартия за мир и национальное примирение в целом положила конец кровопролитному конфликту. Тем не менее, вооруженные боевики продолжают совершать вылазки. Так, в течение 2014 года силовыми структурами Алжира были уничтожены свыше 100 террористов.