Число жертв ДТП во Франции достигло 49 человек - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Число жертв ДТП во Франции достигло 49 человек, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее ДТП ужасной трагедией. "Французское правительство полностью сосредоточено на этой страшной трагедии", - написал он в Twitter.

***12:18

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Не менее 42 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика на юго-западе Франции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает информационный телеканал "И-теле".

Инцидент произошел рано утром на узкой дороге местного значения близ города Либурн (департамент Жиронда). В результате столкновения на большой скорости оба транспортных средства загорелись. Многие пассажиры автобуса погибли, не сумев выбраться из горящего салона.

По имеющимся данным, большинство погибших - люди пожилого возраста, направлявшиеся на экскурсию. В живых остались не более восьми человек, трое из них получили ранения.

На месте происшествия работают порядка 60 сотрудников пожарно-спасательной службы.

***12:12

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В результате крупного ДТП на юго-западе Франции погибли 39 человек, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Подробности происшествия пока неизвестны. Полиция проводит расследование.