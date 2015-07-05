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    ​В результате двойного теракта в Багдаде погибли 11 человек

    Одна из машин взорвалась в шиитском районе столицы Амил

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ В результате взрывов двух автомобилей в Багдаде погибли 11 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, одна из машин взорвалась в шиитском районе столицы Амил.

    В результате взрыва пострадали 27 человек и 8 погибло. От второго взрыва, произошедшего в гараже для автобусов в районе Дура, погибли еще трое.

    По данным полиции, в результате взрыва в городе Балад-Роз к северо-востоку от Багдада погибли еще два человека. На данный момент ответственность за взрывы не взяла на себя ни одна организация.

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