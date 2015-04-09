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    В результате ДТП в Бангладеш погибли 25 человек

    Машина, в которой находилось 50 человек, врезалась в дерево

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Бангладеш погибли 25 человек, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". 

    По предварительным оценкам, водитель ночью не справился с управлением, в результате тяжелая машина, в которой находилось 50 человек, врезалась в дерево.

    Представитель полиции проинформировал, что 22 человека, включая водителя, скончались на месте аварии, еще трое - в больнице. 

    Кроме того, госпитализировано 19 пассажиров автобуса.

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