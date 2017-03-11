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    В результате авиаударов в Йемене погибли не менее 16 мирных жителей

    Еще 10 получили ранения

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 мирных граждан в Йемене погибли в результате авиаударов, нанесенных возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, еще 10 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

    "В общей сложности 16 человек погибли и еще 10 получили ранения. Все они были мирными гражданами", — цитирует агентство слова представителя больницы в городе Ходейда.

    Как сообщается, представитель органов безопасности отметил, что погибшие были продавцами и посетителями местного рынка. По его словам, многие магазины в результате сгорели.

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