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    В результате авиаудара по мечети в Алеппо погибли более 40 человек

    Около ста человек в ходе удара были ранены

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Более 40 человек погибли в ходе авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. 

    США отрицают появившиеся в соцсетях сообщения о том, что авиаудар по мечети был нанесен американскими войсками, заявив, что проверяют информацию о гибели мирных жителей.

    О новых жертвах среди местных жителей сообщили правозащитники из Центра по мониторингу нарушений прав человека в Сирии, а также волонтерская спасательная организация "Белые каски".

    "В ходе рейда неопознанные самолеты нанесли удар по мечети в провинции Алеппо, лишив жизни 42 человека, в основном мирных жителей", - заявил глава базирующегося в Лондоне мониторингового центра Рами Абдель Рахман.

    Как добавил Рахман, около ста человек в ходе удара были ранены. Часть выживших, возможно, находится под завалами.

    Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские силы действительно провели авиаудар в этом районе - но не по мечети, а по месту сбора боевиков "Аль-Каиды", убив в ходе авианалета нескольких из них.

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