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    В результате атаки на здание Национальной нефтяной корпорации Ливии погибли двое, десятки получили ранения - ОБНОВЛЕНО

    © AFP

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли, десятки получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в офисе Национальной нефтяной корпорации в ливийской столице в Триполи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщает сотрудник пресс-службы управления по делам раненых, команды МЧС достали два тела из офиса организации и отвезли десятки раненых, пострадавших в результате вооруженных нападений, а также тех, кто пострадал от удушения из-за дыма, в ближайшие к офису Национальной нефтяной корпорации больницы.

    *** 12:34

    Вооруженные люди напали на здание Национальной нефтяной корпорации (НОК) в ливийской столице Триполи, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Очевидцы сообщают о пяти взрывах и дыме над офисом НОК в ливийской столице и развертывании операции по обеспечению безопасности, в частности, вокруг здания выставлено оцепление и заблокированы дороги.

    Представители правоохранительных органов отмечают, что на данный момент они пытаются ликвидировать боевиков, напавших на здание.

    Сообщается, что есть пострадавшие.

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