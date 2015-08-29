 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В результате атак талибов на востоке Афганистана погибли 8, ранены 15 полицейских

    В пятницу боевики атаковали полицейские блокпосты в уездах Андар и Карабаг

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь сотрудников полиции погибли в результате серии атак, совершенных боевиками движения "Талибан" на востоке Афганистана, еще 15 полицейских получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным представителя полиции провинции Газни Асадуллаха Энсафи, в пятницу боевики атаковали полицейские блокпосты в уездах Андар и Карабаг. Ответственность за нападения взяло на себя движение "Талибан".

    По словам Энсафи, 16 боевиков были уничтожены и еще 17 получили ранения в ходе авиаударов афганской армии в провинции Газни вечером в пятницу.

    На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi