​В результате актов насилия в Ираке убиты 22 человека

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В результате актов насилия, произошедших в разных городах Ирака, убиты 22 человека, в том числе 15 боевиков террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), 11 человек получили ранения.

Как передает Report, в заявлении оперативного командования Багдада говорится, что в результате проводимой в районе Аль-Карме в Аль-Анбаре операции убиты 15 боевиков ИГИЛ.

В результате взрыва, который произошел в районе Саба аль-Бор на севере столицы Багдад, погибли 3 человека, 11 получили ранения.

Источники сообщают, что похищенный человек, состоящий в следственном комитете по расследованию лидеров партии "Баас", был обнаружен мертвым.

Между тем, полиция сообщила об обнаружении в районе Ас-Садр тел двух неизвестных лиц и еще одного человека, который находился в заминированном автомобиле.

Кроме того, сообщается, что армия приостановила операции в Тикрите.