В редакции старейшего французского журнала прошел обыск

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Силовики обыскали редакцию одного из старейших французских журналов Revue des Deux Mondes, которая издается с 1829 года, в рамках расследования в отношении жены кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона - Пенелопы Фийон, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В среду Национальная финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении Пенелопы Фийон по статьям о присвоении государственных средств и сокрытии этого преступления. После этого Фийон заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

По данным радиостанции Europe 1, Пенелопа Фийон числилась сотрудником издания и получала пять тысяч евро в месяц.