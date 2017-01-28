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    В редакции старейшего французского журнала прошел обыск

    Силовики обыскали редакцию Revue des Deux Mondes в рамках расследования в отношении жены кандидата на пост президента Франции

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Силовики обыскали редакцию одного из старейших французских журналов Revue des Deux Mondes, которая издается с 1829 года, в рамках расследования в отношении жены кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона - Пенелопы Фийон, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В среду Национальная финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении Пенелопы Фийон по статьям о присвоении государственных средств и сокрытии этого преступления. После этого Фийон заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

    По данным радиостанции Europe 1, Пенелопа Фийон числилась сотрудником издания и получала пять тысяч евро в месяц.

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