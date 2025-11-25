Председатель ЕК: Европейские лидеры призвали США продолжить давление на РФ

Лидеры европейских стран, поддерживающих Украину в рамках "коалиции желающих", в ходе видеоконференции с госсекретарем США Марко Рубио настояли на продолжении санкционного давления на Россию.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам конференции.

"В то время, как Европа с партнерами занята поиском путей для справедливого и устойчивого мира, Россия усилила свои атаки на Киев, нарушив при этом и воздушное пространство Молдовы и Румынии", - подчеркнула она.

По ее словам, европейцы посоветовали США Рубио продолжать оказывать давление на Россию: "Поскольку давление остается единственным способом, на который реагирует РФ, мы будем продолжать усиливать его до тех пор, пока не появится искреннее желание встать на надежный путь к миру. Для этого необходимо тесное трансатлантическое сотрудничество, потому что это дает результаты – совместные санкции сокращают ресурсы, которые Россия может использовать для ведения своей агрессивной войны", - заявила глава ЕК.

Она подчеркнула, что "коалиция желающих" продолжит поддерживать Украину и центральным вопросом переговоров является финансирование страны, в том числе за счет использования замороженных российских активов. "Интересы Украины – наши интересы" - подытожила фон дер Ляйен.