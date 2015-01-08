В рамках расследования нападения на "Charlie Hebdo" задержаны 7 человек

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В рамках расследования дела о нападении на редакцию журнала "Charlie Hebdo" в Париже полицейские задержали 7 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

Имена задержанных не сообщаются.

Напомним, что 7 января на редакцию сатирического журнала "Charlie Hebdo" в Париже было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли 12 человек, еще 10 человек получили ранения.

Полиция подозревает в причастности к нападению братьев Саида и Шерифа Куаши и объявила их в розыск.