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    В рамках расследования нападения на "Charlie Hebdo" задержаны 7 человек

    Имена задержанных не сообщаются

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В рамках расследования дела о нападении на редакцию журнала "Charlie Hebdo" в Париже полицейские задержали 7 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

    Имена задержанных не сообщаются. 

    Напомним, что 7 января на редакцию сатирического журнала "Charlie Hebdo" в Париже было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли 12 человек, еще 10 человек получили ранения. 

    Полиция подозревает в причастности к нападению братьев Саида и Шерифа Куаши и объявила их в розыск.

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