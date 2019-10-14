В рамках операции "Источник мира" обезврежены 525 террористов

Число террористов PKK/PYD-YPG, ликвидированных ВС Турции в рамках операции "Источник мира", достигло 525. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в "Твиттере", передает Report со ссылкой на "Анадолу".

"В рамках успешно продолжающейся операции "Источник мира" в общей сложности ликвидированы 525 террористов PKK/PYD-YPG", - говорится в сообщении.

Турция 9 октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название "Источник мира", является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.