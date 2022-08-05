В районе учений у Тайваня заметили 68 самолетов и 13 кораблей Китая

Не менее 68 самолетов ВВС и 13 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китай (НОАК) замечены в пятницу в районе учений НОАК вблизи Тайваня.

Не менее 68 самолетов ВВС и 13 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китай (НОАК) замечены в пятницу в районе учений НОАК вблизи Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило оборонное ведомство острова.

По его словам, китайские авиация и корабли пересекали так называемую серединную линию Тайваньского пролива, что "серьезно подрывает ситуацию" в регионе.

Ведомство расценило подобные действия как вторжение в морское и воздушное пространство, окружающее Тайвань, и заверило в решимости защищать "национальную безопасность", давать отпор угрозам тайваньским "свободе и демократии".

После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси НОАК начала в четверг в шести зонах вокруг Тайваня масштабные учения с боевыми стрельбами, которые продлятся до 7 августа.