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В районе учений у Тайваня заметили 68 самолетов и 13 кораблей Китая

В районе учений у Тайваня заметили 68 самолетов и 13 кораблей Китая Не менее 68 самолетов ВВС и 13 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китай (НОАК) замечены в пятницу в районе учений НОАК вблизи Тайваня.
Другие страны
5 августа 2022 г. 17:08
В районе учений у Тайваня заметили 68 самолетов и 13 кораблей Китая

Не менее 68 самолетов ВВС и 13 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китай (НОАК) замечены в пятницу в районе учений НОАК вблизи Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило оборонное ведомство острова.

По его словам, китайские авиация и корабли пересекали так называемую серединную линию Тайваньского пролива, что "серьезно подрывает ситуацию" в регионе.

Ведомство расценило подобные действия как вторжение в морское и воздушное пространство, окружающее Тайвань, и заверило в решимости защищать "национальную безопасность", давать отпор угрозам тайваньским "свободе и демократии".

После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси НОАК начала в четверг в шести зонах вокруг Тайваня масштабные учения с боевыми стрельбами, которые продлятся до 7 августа.

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